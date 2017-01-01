Путін продовжує гнути кремлівську лінію: Хіматака в Ідлібі - «постановка і провокація»

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Володимир Путін

Президент РФ переконує, що Сирія виконала свої зобов'язання по ліквідації хімзброї

Президент РФ Володимир Путін розповідає, що урядові війська президента Сирії Башара Асада не здійснювали хімічної атаки на провінцію Ідліб і списує все на «просто постановку» і провокацію. Про це він сказав в інтерв'ю міждержавній телерадіокомпанії «Мир».

Перша версія того, що «насправді сталося», за словами Путіна, «це те, що сирійська авіація влучила в підпільний цех (бойовиків) з виробництва бойових отруйних речовин».

«А друга версія - це просто постановка, тобто провокація. Це спеціально зроблено, для того, щоб роздути галас і створити передумови, привід для додаткового тиску на законну сирійську владу», - зазначив російський лідер. Він зазначив, що раніше вже висловлював припущення про те, що інцидент в Ідлібі був провокацією, «але ким вона була організована, я не сказав, можливі різні варіанти».

Путін зробив висновок, що це все «підлягає перевірці». «Без перевірки ми не вважаємо за можливе робити будь-які кроки, спрямовані проти офіційної сирійської влади», - підкреслив він.

Глава РФ також запевнив, що Сирія виконала свої зобов'язання з ліквідації хімічної зброї.

Як повідомлялось, глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу вважає, що уряд Сирії все ще має можливість застосовувати хімзброю.

Джерело: ТАСС