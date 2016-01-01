Путін прогнозує нормалізацію відносин РФ і України
- Сьогодні, 12:36
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Російський президент вважає, що Україна рано чи пізно пробачить РФ агресію на Донбасі
Нормалізація відносин Росії та України відбудеться рано чи пізно. Впевненість у цьому висловив президент РФ Володимир Путін під час щорічної прес-конференції.
«Я упевнений, що рано чи пізно у нас відбудеться нормалізація відносин з Україною», – сказав Путін.
Нагадаємо, раніше Путін заявив, що вважає американську армію найпотужнішою у світі, проте Росія сильніша у випадку потенційної агресії.
Путін вважає, що Росія потужніша за потенційного агресора з огляду на «модернізацію збройних сил, історію і географію».
«Там (у США. – Ред.) ракет, підводних човнів, авіаносців значно більше... Ми з цим не сперечаємось. Ми говоримо про те, що сильніші за будь-якого потенційного агресора, і це так», – наголосив Путін.
Як раніше повідомлялось, Путін зажадав відслідковувати зміну балансу сил уздовж кордонів Росії і в усьому світі, щоб «вносити відповідні корективи в плани оборони».
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