Путін прогнозує нормалізацію відносин РФ і України

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Російський президент вважає, що Україна рано чи пізно пробачить РФ агресію на Донбасі

Нормалізація відносин Росії та України відбудеться рано чи пізно. Впевненість у цьому висловив президент РФ Володимир Путін під час щорічної прес-конференції.

«Я упевнений, що рано чи пізно у нас відбудеться нормалізація відносин з Україною», – сказав Путін.

Нагадаємо, раніше Путін заявив, що вважає американську армію найпотужнішою у світі, проте Росія сильніша у випадку потенційної агресії.

Путін вважає, що Росія потужніша за потенційного агресора з огляду на «модернізацію збройних сил, історію і географію».

«Там (у США. – Ред.) ракет, підводних човнів, авіаносців значно більше... Ми з цим не сперечаємось. Ми говоримо про те, що сильніші за будь-якого потенційного агресора, і це так», – наголосив Путін.

Як раніше повідомлялось, Путін зажадав відслідковувати зміну балансу сил уздовж кордонів Росії і в усьому світі, щоб «вносити відповідні корективи в плани оборони».

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