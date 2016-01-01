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    Путін прогнозує нормалізацію відносин РФ і України

    • Сьогодні, 12:36
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    Російський президент вважає, що Україна рано чи пізно пробачить РФ агресію на Донбасі

    Нормалізація відносин Росії та України відбудеться рано чи пізно. Впевненість у цьому висловив президент РФ Володимир Путін під час щорічної прес-конференції.

    «Я упевнений, що рано чи пізно у нас відбудеться нормалізація відносин з Україною», – сказав Путін.

    Нагадаємо, раніше Путін заявив, що вважає американську армію найпотужнішою у світі, проте Росія сильніша у випадку потенційної агресії.

    Путін вважає, що Росія потужніша за потенційного агресора з огляду на «модернізацію збройних сил, історію і географію».

    «Там (у США. – Ред.) ракет, підводних човнів, авіаносців значно більше... Ми з цим не сперечаємось. Ми говоримо про те, що сильніші за будь-якого потенційного агресора, і це так», – наголосив Путін.

    Як раніше повідомлялось, Путін зажадав відслідковувати зміну балансу сил уздовж кордонів Росії і в усьому світі, щоб «вносити відповідні корективи в плани оборони». 

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