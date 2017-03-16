Путін провів зустріч у закритому режимі з представниками великого бізнесу

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Путін в закритому режимі обговорив ситуацію з російськими банками в Україні

Президент Росії Володимир Путін в закритому режимі провів зустріч з членами бюро правління Російського союзу промисловців і підприємців, де обговорював ситуацію в Україні. Про це в четвер повідомляє видання «Прайм».

Під час зустрічі зокрема обговорювалася ситуація пов'язана з введенням санкцій в Україні проти банків з російським державним капіталом.

Як розповів голова ПАТ «Лукойл» Вагіт Алекперов мова під час зустрічі не йшлося про припинення роботи в Україні.

В цілому, за його словами, подальші дії російського бізнесу в Україні не обговорювалися.

Догляд ж самої компанії «Лукойл з українського ринку Алекперов пояснив в першу чергу загальною оптимізацією своїх активів.

Як повідомлялося, президент Петро Порошенко увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 березня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» щодо низки юридичних осіб. Санкції, зокрема, торкнуться ПАТ «Сбербанк», ПАТ «ВіЕс Банк», ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ПАТ «ВТБ банк», ПАТ «БМ банк».

Нагадаємо, Сбербанк ввів нові обмеження для українців.

Вчора НБУ запропонував ввести санкції щодо російських банків.

Раніше повідомлялося, що за результатами засідання Ради нацбезпеки Нацбанку та СБУ дали добу на розробку санкцій проти російських банків.

Нагадаємо, Сбербанк Росії заявляв, що почав обслуговувати у своїх відділеннях клієнтів, які надають «паспорти» самопроголошених «ДНР» і «ЛНР».

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що Сбербанк Росії повинен припинити роботу в Україні, і закликав НБУ ввести санкції проти банку.

Національний банк заявляв, що ініціюватиме перед Радою нацбезпеки і оборони питання щодо застосування санкцій до дочірнього банку Сбербанку Росії в Україні – ПАТ «Сбербанк». Це питання було розглянуто на засіданні уряду.

Цивільний корпус «Азов» повідомив, що невідомі патріоти по всій країні заблокували роботу десятків банкоматів російських банків.

13 березня у Києві активісти «Національного корпусу» замурували вхід до головного офісу Сбербанку.