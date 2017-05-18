Путін розігрує новий сценарій щодо України - Тимчук

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Президент РФ Володимир Путін

На думку Тимчука, Путін планує перетворити України в державу-маріонетку часів Януковича

Кремль має намір підпорядкувати собі Україну за допомогою перемоги на виборах проросійських сил і партій.

Таку думку в колонці на «Апострофі» висловив координатор групи «Інформаційне спротив», народний депутат Дмитро Тимчук, коментуючи заяву ватажка «ЛНР» Ігоря Плотницького про можливість приєднання до «проросійської України».

За словами Тимчука, після провалу силового сценарію зі створення «Новоросії» Путіним розігрується новий сценарій - перетворення України в державу-маріонетку часів Януковича.

«Зараз активно піднімають голову вчорашні регіонали, розкручується Опозиційний блок. Судячи з ресурсів, які витрачаються на піар, їх електоральне поле зростає, зокрема на сході і півдні України», - зазначив експерт.

Він також підкреслив, у Кремля і його прихильників в Україні відкрилося вікно можливостей на тлі вкрай негативної соціально-економічної ситуації в Україні, а також дискредитації нинішньої влади.

«Наступні вибори в Раду можуть стати точкою відліку, коли парламент України буде вже набитий проросійськими елементами і агентурою. Потім можна спробувати нав'язати і президента, який був би більш лояльний до Росії», - підсумував Тимчук.

Раніше Тимчук повідомляв «Главкому», що бойовики на Донбасі за сприяння російських інструкторів готуються до масштабного наступу.

Тимчук також переконаний: командування російсько-окупаційних військ боїться, що українські Збройні сили підуть у наступ.