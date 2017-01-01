Путін розкритикував Захід за підтримку США у питанні Сирії

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Президент РФ Володимир Путін

Путін заявив, що готуються нові «провокації» в Сирії з застосуванням хімічної зброї

Президент Росії Володимир Путін різко розкритикував Захід за підтримку позиції Сполучених Штатів Америки в питанні Сирії.

Він стверджував, що на Заході просто «хочуть відновити відносини» з нинішньою адміністрацією США після того, як у перебігу американської передвиборчої кампанії критично висловлювалися про тодішнього кандидата, а нині президента США Дональда Трампа.

Із приводу недавнього повітряного удару по контрольованому сирійськими повстанцями місту, внаслідок якого загинули понад 80 людей і який, як переконані у США й загалом на Заході і в багатьох арабських країнах, здійснила сирійська урядова авіація (Дамаск заперечує, що здійснив хімічний удар), Путін заявив: «Ми збираємося офіційно звернутися до відповідної ООНівської структури в Гаазі і закликати міжнародну спільноту ретельно розслідувати такі прояви» з тим, щоб уже після такого розслідування ухвалювати «зважені рішення».

Президент Росії, виступаючи на прес-конференції після переговорів у Москві з президентом Італії Серджо Маттареллою, також стверджував, що Москва має дані про те, що «схожі провокації» з застосуванням хімічної зброї, «готуються і в інших регіонах Сирії, серед того на південних околицях Дамаска, де збираються підкинути якусь речовину і звинуватити сирійську офіційну владу». Хто саме, на думку Путіна, міг би планувати такий крок, він не сказав.

Ці заяви пролунали перед самим прибуттям до Росії з візитом державного секретаря США Рекса Тіллерсона, літак якого тим часом уже приземлився в Москві. Він після участі в зустрічі голів зовнішньополітичних відомств країн «Групи семи» в італійській Луцці вирушив до Росії, де в середу має зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, щоб особисто донести до нього позицію Заходу і значної частини арабського світу щодо підтримки Москвою влади Башара аль-Асада.

Перед Тіллерсоном до Москви мав прибути голова МЗС Великобританії Борис Джонсон, однак він відмовився від візиту через ситуацію в Сирії.

Тіллерсон заявив, що Росія має зробити вибір між США і Башаром Асадом.

Джерело: Радіо Свобода