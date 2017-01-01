Путін розповів, чому Росія не може виконувати Мінські угоди

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Володимир Путін

Путін поскаржився, що його західні колеги і зарубіжні ЗМІ не помічають, що «відбувається насправді» на Донбасі

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не може виконувати Мінські угоди в односторонньому порядку і звинуватив владу України в саботажі.

«Ми постійно чуємо: Ось якщо виконає Росія Мінські угоди, то все буде добре. Росія не може виконувати Мінські угоди в односторонньому порядку. Ми готові сприяти цьому, але ми не можемо зробити те, що повинні київська влада зробити. А там роблять все, щоб нічого не сталося на краще», – заявив Путін.

Путін поскаржився, що його західні колеги і зарубіжні ЗМІ не помічають, що «відбувається насправді» на Донбасі.

«Не відводиться важке озброєння від лінії зіткнення... Домовилися про те, що потрібно зайнятися економічною реабілітацією невизнаних республік. А що на практиці відбувається? Радикали взяли і заблокували взагалі пересування людей і товарів», – говорить президент РФ.

За словами Путіна, президент Петро Порошенко зробив спробу розблокувати, «влаштував там бійку і стрілянину в повітря, але так нічого і не зробив, а потім сам приєднався до блокади».

«А в Мінських угодах, по-моєму, пункт восьмий, прямо написано: реабілітацію провести, розблокувати все. Ні – офіційно приєднався до блокади. Ви чого від нас вимагаєте? Чому всі вимоги звернені тільки до Москви? Так ми ніколи не вирішимо жодної проблеми», – заявив Путін.

Джерело: Українська правда