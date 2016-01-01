Путін розповів, за яких умов можливий обмін «всіх на всіх» на Донбасі

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Україна має амністувати усіх ув'язнених за злочини, скоєні під час війни

Президент Росії Володимир Путін розповів, що обмін полонених у форматі «всіх на всіх» на Донбасі неможливий через позицію української сторони. «Президент Порошенко висловлювався за цей формат, який я повністю підтримую. Але пізніше з’ясувалося, що за формулою «всіх на всіх» стоять деякі деталі, які не влаштовують представників Донбасу», - зазначив російський президент під час щорічної великої підсумкової прес-конференції.

За його словами, деталі полягають у тому, що в українських тюрмах є багато засуджених громадян за дії на Донбасі, яких Україна не хоче включати до списків на обмін. «Якщо вже всіх на всіх, то треба буде ухвалити рішення про їх помилування і всіх випустити, інакше домовитися буде дуже складно»,

Відповідаючи на запитання про незаконність ув’язнення журналіста Романа Сущенка, президент Путін заявив, що «одні мають займатися режисурою, а інші – журналістикою».