Путін сам себе переграв у стосунках з Трампом - експерт

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Володимир Путін і Дональд Трамп

Трамп хотів налагодити кращі відносини з Росією, переконаний Хара

Якби не хакерські атаки і підривна діяльність російських спецслужб, Росії вдалося б налагодити відносини з адміністрацією президента США Дональда Трампа, вважає експерт фонду «Майдан закордонних справ» Олександр Хара. Про це він сказав в ефірі «5 каналу».

«Росіяни самі себе переграли. Якщо б не було хакерських атак, якщо б не було такого інформаційного впливу, якщо б вони не займалися підривною діяльністю у Сполучених Штатах, що надзвичайно обурило і демократів, і республіканців... Тобто вони оцей позитив, який міг би бути від пана Трампа, вони його просто зіпсували. Зараз вони пожинають свої плоди, і це ще квіточки, ягідки будуть трохи пізніше», - сказав Хара.

На його думку, Трамп хотів налагодити кращі відносини з Росією. «Але те, в які умови його ставив Путін і по Сирії, і зараз по Афганістану, в Північній Кореї хоче заявити свої певні інтереси. Це все суперечить інтересам Сполучених Штатів і, звичайно, буде певна відповідь», – зазначив Хара.