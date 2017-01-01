Путін шантажував Януковича, що відбере Крим і сім східних областей, - Москаль

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Президент Росії Володимир Путін і Віктор Янукович

Путін Януковича до себе надто близько не підпускав, зазначив губернатор

Президент Росії Володимир Путін шантажував Віктора Януковича, коли той ще перебував на посаді президента України, що відбере Крим і сім східних областей.

Про це розповів голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.

Губернатор Закарпаття каже, що знає цю інформацію від людини, яка чула це власні вуха від Януковича.

«Це правда, Путін попереджав Януковича, що відбере Крим і схід України. Коли мали їхати підписувати угоду, Путін сказав: «Ніколи кордони Росії не будуть разом з кордонами Європейського Союзу і НАТО. Тобі (йдеться про Віктора Януковича, – ред.) треба гроші? Ось тобі 3 мільярди. На бери три мільряди і йди там собі керуй! Як тільки ти спробуєш щось підписати, я забираю Крим, Донецьку, Луганську, Харківську, Миколаївську, Одеську і Запорізьку області», – цитував Москаль своє джерело.

За його словами, Путін не терпів Януковича.

«Це було Януковичу сказано і він прийшов весь білий зібрав коло із чотирьох осіб і один із чотирьох мені про це сказав. Казав, що Янукович був настільки переляканий, що не хотів вже йти в жодну Європу і асоціацію, він думав, як зблизитись з Путіним, але Путін його до себе надто близько не підпускав», – додав Геннадій Москаль.

Джерело: 24 канал