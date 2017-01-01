Путін та Меркель поговорили про геїв у Чечні

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Ангела Меркель та Володимир Путін

Президент Росії також запевнив, що він обговорив з канцлером Німеччини ситуацію в Сирії та Україні

Президент Росії Володимир Путін за підсумками переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель в Сочі розповів, що їм вдалося обговорити ситуацію в Сирії та Україні, а також проблему геїв у Чечні, повідомляє російське видання «Коммерсантъ».

Ангела Меркель в свою чергу зазначила, що сподівається на зняття санкцій з Росії при виконанні мінських домовленостей. При цьому вона підкреслила важливість врегулювання конфлікту в Україні.

«Ми повинні зробити все для того, щоб вирішити цю проблему. На жаль, великого прогресу ще немає... знову і знову доводиться говорити про те, що нам потрібно перемир'я, потім вже підуть політичні кроки... Перемир'я, звичайно, має істотне значення », - сказала вона.

Що стосується сирійського конфлікту, то російський президент підкреслив, що його рішення може бути знайдено тільки мирним шляхом і під егідою ООН. «Ми також обмінялися думками про стан справ в Сирії, висловилися за активізацію переговорного процесу в рамках астанінського і женевського формату», - сказав він.

Також на зустрічі лідери двох країн обговорили ситуацію з геями в Чечні.

«Я поговорила про те, що була дуже негативна доповідь про те, що відбувається з гомосексуалістами в Чечні, і попросила президента, щоб він вплинув на забезпечення прав меншин», - сказала Ангела Меркель, додавши, що те ж саме стосується і організації «Свідки Ієгови».