Путін телеграмою привітав Макрона

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Фото: ПолитРоссия Володимир Путін

Російський президент у вітанні Макрону згадав про тероризм, екстримізм і локальні конфлікти

Президент Росії Володимир Путін телеграмою привітав лідера французького руху «Вперед!» Еммануеля Макрона з перемогою на президентських виборах в країні і нагадав про тероризм, екстримізм і локальні конфлікти, передає прес-служба Кремля.

«Громадяни Франції довірили Вам очолити країну в непростий для Європи і для всього світового співтовариства період. Наростання загрози тероризму і войовничого екстремізму супроводжується ескалацією локальних конфліктів і дестабілізацією цілих регіонів», — написав президент РФ.

Путін зазначив, що в таких умовах особливо важливо подолати взаємну недовіру і об’єднати зусилля для забезпечення міжнародної стабільності і безпеки.

У вітальній телеграмі російський президент підтвердив Макрону готовність до конструктивної роботи з актуальних питань двостороннього, регіонального та глобального порядку денного.