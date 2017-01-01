Путін телеграмою привітав Макрона
- Сьогодні, 12:24
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Фото: ПолитРоссия
Володимир Путін
Російський президент у вітанні Макрону згадав про тероризм, екстримізм і локальні конфліктиПрезидент Росії Володимир Путін телеграмою привітав лідера французького руху «Вперед!» Еммануеля Макрона з перемогою на президентських виборах в країні і нагадав про тероризм, екстримізм і локальні конфлікти, передає прес-служба Кремля.
«Громадяни Франції довірили Вам очолити країну в непростий для Європи і для всього світового співтовариства період. Наростання загрози тероризму і войовничого екстремізму супроводжується ескалацією локальних конфліктів і дестабілізацією цілих регіонів», — написав президент РФ.
Путін зазначив, що в таких умовах особливо важливо подолати взаємну недовіру і об’єднати зусилля для забезпечення міжнародної стабільності і безпеки.
У вітальній телеграмі російський президент підтвердив Макрону готовність до конструктивної роботи з актуальних питань двостороннього, регіонального та глобального порядку денного.