Путін у 2017 році призвав до армії 142 тисячі чоловік

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В Держдумі ведуться дискусії щодо підвищення верхньої межі призовного віку

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про призов громадян на військову службу. Згідно з ним в Збройні сили РФ будуть спрямовані 142 тис. осіб. Документ опублікований на офіційному порталі правової інформації.

У жовтні - грудні 2016 року, відповідно до указу глави держави, в армію було призвано 152 тис. громадян РФ у віці від 18 до 27 років. Навесні 2016 року до армії вирушили 155 тис. людей, восени 2015 року - 147,1 тис. осіб.

Останнім часом в Держдумі ведуться дискусії щодо підвищення верхньої межі призовного віку з 27 до 30-35 років. Як повідомив глава комітету Держдуми з оборони Володимир Шаманов, деякі члени комітету висловили думку, що вікова планка в 27 років «діє не зовсім ефективно в справі боротьби з ухиленням від військової служби, тому в майбутньому можна було б подивитися в бік збільшення вікового цензу до 30, а, може бути, - навіть до 35 років». Обговорення цієї ініціативи відбудеться вже восени, пише ТАСС.

Як повідомлялось, зарубіжні ЗМІ звертають увагу: немає жодних однак, що Москва намагається зберегти лице і вийти з конфлікту.