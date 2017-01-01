Путін у Парижі готовий «надати пояснення» про українських політв'язнів

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Президент РФ Володимир Путін

Родичі українських політв'язнів написали лист президенту Еммануелю Макрону з проханням порушити цю тему на зустрічі з Путіним

Президент РФ Володимир Путін під час зустрічі з французьким колегою Еммануелем Макроном буде готовий дати вичерпні пояснення на питання про українських політв'язнів, якщо це питання буде порушено французькою стороною. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

«У цілому це не питання двосторонніх російсько-французьких відносин. Якщо її (тему) буде порушено з французького боку, то я не сумніваюся, що президент дасть вичерпні пояснення», – повідомив він.

Зазначається, що родичі політв'язнів з України напередодні візиту російського лідера в Париж написали лист президенту Еммануелю Макрону з проханням порушити цю тему.

Як відомо, 29 травня у Парижі президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться із російським лідером Путіним. У переддень їхньої зустрічі сім’ї українських політв’язнів, яких утримує Москва, звернулися з проханням до Макрона, щоб той вимагав від Путіна звільнення останніх.

Напередодні в столиці Франції, на площі Трокадеро, відбулась демонстрація, спрямована проти політики президента Російської Федерації Володимира Путіна.