Путін у розпачі через спад продажів на російському ринку зброї, - Bloomberg

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Володимир Путін

Після кількох років феноменального зростання експорт зброї російського виробництва опинився в стагнації

«Російський президент Володимир Путін дуже пишається діями своєї армії в Сирії, - пише BloombergView. - І, крім іншого, це стало центральною частиною реклами російської зброї як товару».

«Зрозуміло, не можна упускати цю можливість для того, щоб зміцнити наші позиції на світовому ринку озброєнь», - сказав президент РФ на зустрічі з російськими оборонними компаніями на цьому тижні. Він додав, що в світі з'явилося безпрецедентне бажання купувати російське озброєння «завдяки ефективному застосуванню [російської] зброї в реальних, бойових умовах, в тому числі в антитерористичній операції в Сирії».

«Але, хоча Путін вимовляє горді мови, неважко почути в них відтінок розпачу, - вважає автор. - Після кількох років феноменального зростання експорт зброї російського виробництва опинився в стагнації. І це сталося зовсім не вчасно, коли ціни на нафту спустошують економіку країни на тлі масивного нарощування військових потужностей, що залежить не в останню чергу від цих продажів за кордон», - йдеться в статті.

«Експорт зброї важко виміряти, - вказує автор. - За оцінками Сергія Денісенцева, одного з провідних експертів з даного питання, з 2005 по 2013 рік світові продажі Росії майже потроїлися, але після цього майже щороку або падали, або залишалися на колишньому рівні. На недавньому форумі в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні Денісенцев назвав деякі причини труднощів Кремля».

По-перше, Китай і Індія, які традиційно купували майже половину російської зброї, що йде на експорт, почали самі виробляти більше зброї. По-друге, В'єтнам - інший великий ринок збуту - з минулого року відкритий для американської оборонки: президент Обама зняв заборону на продажі в цю країну. По-третє, низькі ціни на нафту скоротили купівельну спроможність Алжиру, Нігерії, Азербайджану, також великих покупців російського озброєння.

«Після десятирічної військової експансії, спрямованої на те, щоб закріпити за собою становище світової наддержави, в цьому році Росія урізує оборонний бюджет відразу на 25%. (За іншими оцінками, на 10%, але все-таки це докорінна зміна.) У Путіна є причини хвалитися тим, як його армія показує себе в Сирії, але це мало що зробить для його доходів», - резюмує Харшоу.