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    Путін увів санкції проти КНДР

    • Вчора, 16:18
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    Росія ввела економічні санкції проти Північної Кореї у відповідь на ядерні випробування

    Російська Федерація ввела санкції проти Північної Кореї, які обмежують експорт вугілля і металів з цієї країни.

    Відповідний указ, підписаний президентом Росії Володимиром Путіним, опубліковано на російському офіційному порталі правової інформації.

    Росія ввела економічні санкції проти Північної Кореї у відповідь на ядерні випробування.

    Зазначається, що санкції передбачають заходи із виконання відповідної резолюції Ради Безпеки ООН.

    Російські санкції обмежують здебільшого експорт вугілля, срібла, міді, нікелю та цинку з КНДР.

    Як відомо, усі країни – члени Ради Безпеки ООН жорстко засудили нове ядерне випробування, проведене Північною Кореєю, та оголосили про запровадження нових санкції проти неї 30 листопада.

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