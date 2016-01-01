Путін увів санкції проти КНДР

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Росія ввела економічні санкції проти Північної Кореї у відповідь на ядерні випробування

Російська Федерація ввела санкції проти Північної Кореї, які обмежують експорт вугілля і металів з цієї країни.

Відповідний указ, підписаний президентом Росії Володимиром Путіним, опубліковано на російському офіційному порталі правової інформації.

Росія ввела економічні санкції проти Північної Кореї у відповідь на ядерні випробування.

Зазначається, що санкції передбачають заходи із виконання відповідної резолюції Ради Безпеки ООН.

Російські санкції обмежують здебільшого експорт вугілля, срібла, міді, нікелю та цинку з КНДР.

Як відомо, усі країни – члени Ради Безпеки ООН жорстко засудили нове ядерне випробування, проведене Північною Кореєю, та оголосили про запровадження нових санкції проти неї 30 листопада.