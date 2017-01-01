Путін відклав щорічну «пряму лінію» через «щільний графік»

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Володимир Путін

Цей захід, який традиційно проходить у квітні, цього року відбудеться пізніше – до серпня

Щорічна «пряма лінія» президента Росії Володимира Путіна цього року буде перенесена. Про це повідомив речник Путіна Дмитро Пєсков.

Він зазначив, що цей захід, який традиційно проходить у квітні, цього року відбудеться пізніше – до серпня.

Причиною перенесення Пєсков назвав «щільний графік» Путіна.

Телемарафон Володимира Путіна у Росії проводиться з 2001 року. Спочатку цей захід у Росії проводився наприкінці року. Але з 2011-го його проведення перенесли на квітень.

«Пряма лінія» та щорічна прес-конференція – головні публічні заходи для російського президента.

Нагадаємо, активіст Громадського люстраційного комітету, політолог Карл Волох із посиланням на джерело, близьке до Кремля, повідомив, що Путін нібито смертельно хворий і його оточення шукає йому заміну.

Джерело: Радіо Свобода