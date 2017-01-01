Путін відреагував на удар США по базі в Сирії: це агресія проти суверенної держави

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Авіабаза «Аль-Шаріат» у Сирії, супутниковий знімок

На думку Кремля, удар по базі сил президента Башара Асада – «агресія проти суверенної держави в порушення норм міжнародного права»

Президент РФ Володимир Путін вважає, що ракетний удар США по військовій базі в Сирії - спроба відволікти увагу світової спільноти від жертв серед мирного населення в Іраку. Про це зранку п'ятниці, 7 квітня, заявив речник глави російської держави Дмитро Пєсков.

«Путін ... убачає в ударах по Сирії з боку США спробу відволікти увагу світового співтовариства від численних жертв серед мирного населення в Іраку», - сказав Пєсков і додав, що дії Білого дому завдають значної шкоди двостороннім відносинам, «які й без того в жалюгідному стані».

«Цей крок не наближає нас до мети у боротьбі зі світовим тероризмом, а навпаки створює значні перепони для створення міжнародної коаліції для боротьби з ним», - передав позицію Путіна його прес-секретар.

На думку Кремля, удар по базі сил президента Башара Асада – «агресія проти суверенної держави в порушення норм міжнародного права». За словами Пєскова, у Сирії немає хімічної зброї.

У Держдумі РФ також відреагували на удар США по авіабазі у Сирії. Перший заступник комітету держбудівництва та законодавства Михайло Ємельянов побоюється, що після удару справа може дійти до прямих зіткнень Росії та США. «Цей крок матиме далекі наслідки, США втягують у війну в Сирії, прекрасно знаючи, що Росія Сирію підтримує і що там знаходяться наші війська, тобто це може мати наслідком прямі зіткнення Росії та США», - сказав Ємельянов.

Як повідомляв «Главком», президент США Дональд Трамп віддав наказ нанести удар по авіабазі в Сирії, з якої, за його словами, була здійснена хімічна атака в провінції Ідліб.

59 ракет класу Tomahawk були випущені з американського корабля в Середземному морі.

Удари були спрямовані проти баз сирійських ВВС, закритих ангарів, заправної і логістичної інфраструктури, бункерів зі зброєю, систем ППО і радарам.

«Удар є пропорційною відповіддю на «мерзенні дії Башара Асада». Аеродром в Шайрат, по якому були нанесені удари, використовувався для зберігання хімічної зброї та базування урядових ВПС», - повідомили у Пентагоні, додавши відео запуску ракет.

Повідомлялося, що військові бази в Сирії, де розміщуються російські війська, не потрапили під ракетний удар США.

Джерело: DW