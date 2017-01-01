Путін вирішив поборотись з корупцією: затриманий другий губернатор за місяць



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Леонід Маркелов Фото: ТАСС

Екс-глава Марій Ел затриманий за підозрою в отриманні хабара

Слідчий комітет РФ затримав екс-главу Марій Ел Леоніда Маркелова, підозрюваного у справі про отримання хабара. Про це ТАСС повідомив адвокат іншого фігуранта справи - підприємця Миколи Кріваша - Ігор Трунов.

«Маркелову ставиться спроба отримати хабар в сумі 250 млн рублів», - сказав він.

За словами адвоката, кримінальну справу було порушено СК РФ 12 квітня. Маркелову ставиться спроба одержання хабара, двох інших фігурантів справи - підприємця Миколи Кріваша і главу місцевого телеканалу «Регіон 12» Наталію Кожанову - слідство вважає хабародавцями.

Трунов відзначив, що Кріваш поки не затриманий, так як знаходиться за кордоном. Кримінальну справу порушено за трьома статтями КК РФ: ч. 6 ст. 290 ( «Одержання хабара в особливо великому розмірі»), ч. 5 ст. 291 ( «Дача хабара в особливо великому розмірі») і ст. 291.1 ( «Посередництво у хабарництві»).

Також російські ЗМІ повідомили, що 4 квітня у столиці республіки Удмуртії Іжевську, затримали голову цього регіону Олександра Соловйова і в наручниках доставили його до Москви. Його запідозрили в отриманні хабара в особливо великому розмірі. Президент Росії Володимир Путін звільнив Олександра Соловйова з посади голови Удмуртії «у зв’язку зі втратою довіри», а суд у Москві взяв уже колишнього керівника під арешт на два місяці.

Слідчий комітет Росії звинувачує Соловйова в тому, що з 2014 року, коли він очолив Удмуртію, по 2016 рік він отримав від організацій, що будували мости через річки, близько 140 мільйонів рублів (за нинішнім курсом це майже 68 мільйонів гривень, на той час сума у гривнях була менша). Слідство вважає, що натомість Соловйов забезпечував оплату робіт із регіонального і загальноросійського бюджетів і отримання необхідних ліцензій.

Місце керівника Удмуртії за указом президента Росії тимчасово зайняв Олександр Бречалов, що нині є співголовою центрального штабу «Загальноросійського народного фронту» – це прокремлівське об’єднання понад півтора тисяч політичних і громадських організацій створене в Росії навколо провідної прокремлівської партії «Єдина Росія».

Олександр Соловйов слухає Володимира Путіна (за кадром) під час зустрічі з ним у серпні 2014 року

Щодо Маркелова, то на думку адвоката, його найближчим часом доставлять до Москви для проведення слідчих дій та обрання запобіжного заходу.

6 квітня президент Володимир Путін підписав указ про звільнення Маркелова з посади глави Марій Ел. Тимчасово виконуючим обов'язки керівника республіки призначений голова Арбітражного суду Підмосков'я і колишній сенатор Олександр Евстифеев. 7 квітня джерело в уряді республіки повідомив, що Маркелов хотів би продовжити свою діяльність в Раді Федерації.

Маркелов вперше був обраний главою Республіки Марій Ел в січні 2001 року, в 2004 році за підтримки «Єдиної Росії» переобраний на другий термін, у 2009 році парламент республіки на позачерговій сесії затвердила його на третій термін. 14 січня 2015 року він був призначений тимчасово виконуючим обов'язки глави регіону до виборів. 13 вересня 2015 роки переобрано главою республіки за підсумками першого туру виборів.