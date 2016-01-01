Путін виступив за продовження роботи в «нормандському форматі»
- Вчора, 15:25
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Без «нормандського формату» ситуація на сході України деградуватиме, зазначив Путін
Президент Росії Володимир Путін заявив, що потрібно продовжувати роботу в «нормандському форматі».
Про це він сказав на щорічній підсумковій прес-конференції.
«Нормандський формат» дійсно не демонструє надефективності (у реалізації рішень «Мінська-2». – Ред.). Але іншого немає, і я особисто вважаю, що роботу в цьому форматі має бути продовжено. Без «нормандського формату» ситуація (на сході України. – Ред.) деградуватиме, і досить швидко», – сказав Путін.
Він також заявив, що підтримує запровадження безвізового режиму ЄС для українців і називає це «кроком у правильному напрямку».
Нагадаємо, раніше Путін заявив, що вважає американську армію найпотужнішою у світі, проте Росія сильніша у випадку потенційної агресії.
Путін вважає, що Росія потужніша за потенційного агресора з огляду на «модернізацію збройних сил, історію і географію».
Як раніше повідомлялось, Путін зажадав відслідковувати зміну балансу сил уздовж кордонів Росії і в усьому світі, щоб «вносити відповідні корективи в плани оборони».
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