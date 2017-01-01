Путін визнав вживання допінгу російськими спортсменами

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При цьому Путін знову спростував заяви міжнародних спортивних чиновників про існування в Росії державної системи підтримки допінгу

Президент РФ Володимир Путін вважає, що Росія повинна визнати неефективність сформованої в країні системи антидопінгового контролю і прислухатися до зауважень ВАДА і комісії Макларена, незважаючи на промахи в їх роботі. Про це він заявив на нараді з підготовки до Універсіаді 2019 року в Красноярську, повідомляє російський «Интерфакс».

Путін заявив, що Росія повинна визнати випадки застосування допінгу, провести розслідування і виявити винних.

«Найголовніше полягає в тому, що ми повинні прислухатися, незважаючи на ці промахи в роботі незалежної комісії (комісії Макларена. – Ред.), до того, що вона зробила, до результатів її роботи. Ми повинні прислухатися до вимог ВАДА. Тому що треба визнати, що у нас є достовірні, виявлені випадки допінгу», - сказав він.

Путін підкреслив, що «це абсолютно неприйнятно, і це значить, що російська система контролю за незастосуванням допінгу, що існувала до цього часу, не спрацювала, і це наша вина». «Потрібно про це сказати прямо і це визнати», - додав він.

Путін зазначив, що дуже розраховує на те, що Слідчий комітет доведе відповідне розслідування до кінця і виявить всіх, хто винен в цій ситуації.

При цьому Путін знову спростував заяви міжнародних спортивних чиновників про існування в Росії державної системи підтримки допінгу, і запевнив, що Росія буде завжди боротися з цим явищем.

«Ще раз хочу підкреслити: в Росії ніколи не було, немає і, сподіваюся, ніколи не буде ніякої державної системи підтримки допінгу. Навпаки, буде тільки боротьба з допінгом», - сказав він.