  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Путін визнав вживання допінгу російськими спортсменами

    • Сьогодні, 09:36
    • Розсилка

    При цьому Путін знову спростував заяви міжнародних спортивних чиновників про існування в Росії державної системи підтримки допінгу

    Президент РФ Володимир Путін вважає, що Росія повинна визнати неефективність сформованої в країні системи антидопінгового контролю і прислухатися до зауважень ВАДА і комісії Макларена, незважаючи на промахи в їх роботі. Про це він заявив на нараді з підготовки до Універсіаді 2019 року в Красноярську, повідомляє російський «Интерфакс».

    Путін заявив, що Росія повинна визнати випадки застосування допінгу, провести розслідування і виявити винних.

    Читайте також

    «Найголовніше полягає в тому, що ми повинні прислухатися, незважаючи на ці промахи в роботі незалежної комісії (комісії Макларена. – Ред.), до того, що вона зробила, до результатів її роботи. Ми повинні прислухатися до вимог ВАДА. Тому що треба визнати, що у нас є достовірні, виявлені випадки допінгу», - сказав він.

    Путін підкреслив, що «це абсолютно неприйнятно, і це значить, що російська система контролю за незастосуванням допінгу, що існувала до цього часу, не спрацювала, і це наша вина». «Потрібно про це сказати прямо і це визнати», - додав він.

    Путін зазначив, що дуже розраховує на те, що Слідчий комітет доведе відповідне розслідування до кінця і виявить всіх, хто винен в цій ситуації.

    При цьому Путін знову спростував заяви міжнародних спортивних чиновників про існування в Росії державної системи підтримки допінгу, і запевнив, що Росія буде завжди боротися з цим явищем.

    «Ще раз хочу підкреслити: в Росії ніколи не було, немає і, сподіваюся, ніколи не буде ніякої державної системи підтримки допінгу. Навпаки, буде тільки боротьба з допінгом», - сказав він.

    Читайте також
    Росія допінг Путін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ