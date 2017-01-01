Путін втрачає владу та довіру народу – російський політолог

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Володимир Путін

Експерт поділився з італійською газетою своїми думками на умовах анонімності

«Теракт у Санкт-Петербурзі – дуже важливий виклик для Росії і особисто для Володимира Путіна», – заявив московський університетський професор і політолог В.С., розмовляючи на умовах анонімності з журналістом Corriere della Sera.

Експерт наголосив: потрібно пам'ятати про те, що перший президентський термін Путіна розпочався з зобов'язання викорінити тероризм у Росії. Тоді йшлося про ісламський чеченський тероризм. «Через 17 років Путін опинився перед тією ж загрозою, та до того ж – у своєму рідному місті», – додав він.

Політолог вважає «ще однією серйозною обставиною» підозру деяких росіян, що «теракт – це результат змови, до якої можуть бути причетні спецслужби». «Таке сприйняття великих груп громадськості, які в принципі не довіряють російській владі. І це – дуже небезпечний фактор для Путіна».

Влада російського президента, на думку політолога, «не така міцна, як здається» і «його база підтримки скорочується». «Це послаблює Путіна, – сказав він. – Протестні марші наприкінці березня – вельми значущий сигнал».

Професор упевнений, що терористична загроза згуртує громадську думку навколо президента «тільки на короткий термін, можливо, на кілька місяців». «Я вважаю, що в довгостроковій перспективі економічні та соціальні проблеми, як падіння доходів і погіршення умов життя, виявляться більш важливими і матимуть більшу вагу».

Після теракту, вважає політолог, варто очікувати «посилення заходів безпеки, а також нових обмежень на право протестувати». «Влада стоїть перед спокусою змішати карти, зваливши в одну купу терористів і опозицію, і вказати на них обох як на дестабілізуючі елементи», – підсумував експерт.

Як повідомлялося, російський опозиційний політик Костянтин Боровий заявив, що за терактами в метро у Санкт-Петербурзі стоять російські спецслужби.