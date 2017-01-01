Путін втратив ще одного друга: прем’єр Баварії несподівано підтримав санкції проти РФ

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Пропагандистська преса Росії втратила інтерес до Зеєрхофера

У четвер прем'єр-міністр Баварії Хорст Зеєхофер приїхав до президента РФ Путіна в Кремль, пише німецька газета Frankfurter Rundschau і звертає увагу на досить спірну дату: 16 березня – третя річниця анексії Криму. Більш того, зовсім недавно Москва визнала паспорти сепаратистських «республік», що Захід називає порушенням Мінських угод.

Під час прес-конференції баварський прем'єр всіляко давав зрозуміти, що не хоче виглядати противником санкцій. Німецький політик сказав, що виступає проти санкцій у відносинах між державами і їх потрібно долати, але у випадку з Росією це можливо лише через реалізацію Мінських угод, передає видання.

На попередній зустрічі в лютому 2016 року Зеєхофер, як пише Frankfurter Rundschau, «демонстративно захоплювався Путіним». Політологи припускають, що «тоді прем'єр розсердився на санкції з економічних причин: у разі їхнього скасування Баварія могла б знову сподіватися на прибуткові замовлення з Росії».

Цього разу, як пише Der Spiegel, Зеєхофер, неодноразово зазначав, що «він, певна річ, узгодив візит до Москви з канцлером Німеччини і главою МЗС Зігмаром Габріелем» і після повернення до Німеччини обговорить з ними результати зустрічі. «Тим самим Зеєхофер ніби хоче сказати, що Баварія не ставить палиці в колеса німецькій зовнішній політиці, а в міру сил підтримує її». «Все це – абсолютно нові тони, яких не було чутно під час попередньої поїздки Зеєхофера», – констатують журналісти.

Німецька газета Frankfurter Allgemeine пише: порівняно з лютим 2016 року у Росії відбулися помітні зміни. «Тоді російське державне ТБ роздуло приїзд Зеєхофера до дуже великої події і заявило, що це ознака того, що незабаром буде скасовано санкції, причому без будь-яких поступок щодо України… Цього разу російське телебачення проігнорувало зустріч Зеєхофера з Путіним і замість цього сюжету поставило в ефір жахливі новини з України», – йдеться в статті.

Німецький таблоїд Bild також помітив, що Хорст Зеєхофер «тепер уже не настільки важливий для росіян». «До зустрічі з прем'єр-міністром Баварії Путін зустрічався з російськими топ-менеджерами в готелі «Рітц Карлтон», і Зеєхоферу довелося прочекати годину, оскільки Путін спізнювався». «І лише потім король зустрівся з царем, пиво зустрілося з горілкою», – пише Bild.