Путін втричі багатший за Білла Гейтса – ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Після 17 років перебування при владі російський лідер володіє статками у розмірі 200 млрд дол., 58 літаками і вертольотами, а також 20 палацами і заміськими віллами

«Можливо, російський президент Володимир Путін - найбагатша людина у світі, як вважають експерти, які гадають, що чиста вартість його активів може становити 200 млрд доларів», – пише Daily Mail. Видання нагадує: згідно зі списком журналу Forbes, найбагатшою у світі людиною офіційно вважається Білл Гейтс, у якого 75 млрд доларів.

Газета продовжує: «Одна з найбільш цитованих здогадок про багатство 64-річного Путіна – цифра в 40 млн доларів, що пролунала в оцінках політичного аналітика Станіслава Бєлковського в 2007 році, але автор книг Білл Браудер, колишній керуючий інвестфондом у Росії, говорив, що статки російського президента більші – понад 200 млрд доларів».

Минулого тижня питання про багатство Путіна порушила IBTimes, пославшись на інтерв'ю Браудера Фариду Закаріа в передачі GPS в 2015 році. «Я вважаю, що воно становить 200 млрд доларів, – сказав тоді Браудер. – Після стількох років при владі в Росії, після того, скільки грошей заробила країна і скільки грошей не було витрачено на школи, дороги та лікарні тощо... всі ці гроші вкладені в нерухомість, у банки – на рахунки швейцарських банків – в акції, хедж-фонди, ними керують в інтересах Путіна і його приятелів».

«Бєлковський стверджував, що значна частина статків Путіна нажита на нафтовому бізнесі і що російський президент контролював 37% «Сургутнефтегаза» і 4,5% «Газпрома», а також мав частки власності в сировинному трейдері Gunvor. Gunvor заперечує, що Путін будь-коли володів якоюсь часткою цієї компанії, виручка якої в 2012 році становила 93 млрд доларів, за повідомленням Time», – ідеться в статті.

Газета продовжує: Бєлковський пізніше збільшив свою оцінку багатства Путіна до 70 млрд доларів, стверджуючи, що отримав більше інформації від «конфіденційних джерел навколо корпорацій», як було сказано в інтерв'ю The Bureau of Investigative Journalism.

«Добре відома прикмета багатства Путіна – його супер'яхти «Олімпія» за 35 млн доларів. Як стверджується, власник футбольного клубу «Челсі» Роман Абрамович подарував Путіну яхту після того, як той став президентом Росії», – йдеться в статті.

«Але, мабуть, один з найпомітніших ознак багатства Путіна – палац на узбережжі Чорного моря, вартість якого, за чутками, становить один мільярд доларів», – йдеться в публікації.

У 2010 році прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що президент «ніколи не мав жодного відношення» до цього палацу. «Тим часом російський бізнесмен і добровільний вигнанець Сергій Колесников казав в інтерв'ю ВВС, що палац було побудовано особисто для Путіна, але оплачено з таємного «мастильного фонду», сформованого російськими олігархами», – йдеться в статті.

Автор розмірковує: якщо у Путіна «є доступ не тільки до багатства корпорацій своєї країни, а й до «мастильного фонду» олігархів, то його активи колосально збільшуються».

«Згідно з досьє, написаному політичним суперником російського президента, Путін, можливо, має доступ до 58 літаків і вертольотів, до колекції годинників загальною вартістю 500 тис. дол., а також до 20 палаців і заміських вілл», – пише газета, цитуючи доповідь Бориса Нємцова по публікації в The Telegraph.

Путін раніше сміявся над твердженнями, що він найбагатша людина в Європі. «Нісенітниця. Все виколупали з носа і розмазали по своїх папірцях», – заявляв він.