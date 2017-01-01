Путін втрутився у передвиборну кампанію в чужій країні і знову програв, - російський журналіст

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Володимир Путін

Країнознавча експертиза МЗС або виявилася нікчемною, - Еггерт

Президент РФ Путін в черговий раз втрутився у передвиборну кампанію в чужій країні - і в черговий раз програв, на цей раз - разом із мадам Марін. «Те, що за пару тижнів до виборів (у Франції – Ред.) президенту Росії хтось порекомендував зустрітися з тим, хто явно програє перегони, Марін Ле Пен - це, з суто прагматичної точки зору, навіть гірше танців навколо Януковича в 2004 році (у нього тоді все ж був шанс перемогти)», - написав у себе на сторінці у Facebook російський журналіст Костянтин Еггерт.

«Тобто країнознавча експертиза МЗС або виявилася нікчемною, або, швидше за все, стала жертвою «методу Сафронкова». Це коли говорити потрібно не те, що є насправді, а те, що приємно начальству», - написав він.

Перший тур виборів президента Франції експерт назвав «новою поразкою того, що чомусь за інерцією називають «зовнішньою політикою Росії», а насправді - токсичної суміші бравади, невмілої пропаганди, некомпетентності і чиновного боягузтва».

Як відомо, раніше Путін виступив із підтримкою кандидата в президенти Франції Марін Ле Пен.

Нагадаємо, у першому турі президентських виборів у Франції екс-міністр економіки Еммануель Макрон набрав 23,75% голосів, лідер партії «Національний фронт» Марін Ле Пен - друга з результатом 21,53%.

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