Путін з Ердоганом домовились про зняття санкцій

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Реджеп Таїп Ердоган і Володимир Путін

За словами пана Путіна, Росія зацікавлена в тому, щоб на полицях магазинів з'являлися дешеві і якісні продукти

Росія і Туреччина під час переговорів у Сочі домовилися про зняття всіх взаємних торгових обмежень, крім заборони на імпорт турецьких томатів.

Про це заявив президент Росії Володимир Путін за підсумками переговорів зі своїм турецьким колегою Реджепом Ердоганом, передає ВВС.

«Ви запитали, коли можна буде говорити про те, що обмеження зняті: про це можемо сказати сьогодні. Ми домовилися про комплексне вирішення всіх цих проблем, пов'язаних з обмеженнями», - сказав Путін.

«Виходимо з того, що будь-які обмеження руйнують економіку, шкодять в кінцевому підсумку нашим виробникам», - додав президент Росії.

Втім, поки що діятимуть обмеження на постачання до Росії турецьких томатів, а також введений Росією візовий режим для громадян Туреччини.

За словами пана Путіна, Росія зацікавлена в тому, щоб на полицях магазинів з'являлися дешеві і якісні продукти.

«Але ми зацікавлені в тому, щоб наш сільгоспсектор розвивався, а ті, хто взяв кредити, не опинилися біля розбитого корита», - сказав він.

Рішення щодо віз він пояснив необхідністю поліпшити взаємодію спецслужб у зв'язку з терористичною загрозою.

Росія ввела санкції восени 2015 року, коли Туреччина збила російський військовий літак, що залетів на її територію під час військових дій у Сирії.

Влітку 2016 року Путін та Ердоган почали зближення, незабаром Росія скасувала санкції проти Туреччини, зокрема, в туристичній сфері.