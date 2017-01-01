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    Путін заборонив росіянам переказувати гроші в Україну через іноземні системи

    • Сьогодні, 09:39
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    Грошові перекази&nbsp;
    Грошові перекази 

    Закон вступить в силу через 30 днів з моменту опублікування

    Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що забороняє грошові перекази з Росії в Україну за допомогою іноземних платіжних систем, передає ТАСС.

    Прийняті поправки в закон «Про національну платіжну систему» передбачають, що в разі введення з боку іноземної держави заборон щодо платіжних систем, оператори яких зареєстровані ЦБ РФ, транскордонний переказ може пройти тільки через оператора, підконтрольного російському юридичній особі.

    Як зазначається, у Раді Федерації при розгляді цього документа раніше підкреслювали, що такі норми є відповіддю на дії влади України, яка «фактично заборонила роботу російських платіжних систем».

    У супровідних документах до закону зазначається, що обмеження стосуються тільки переказів, що проводяться без відкриття банківського рахунку.

    Закон вступить в силу через 30 днів з моменту офіційного опублікування.

    Як відомо, Держдума заборонила грошові перекази з РФ в Україну через іноземні системи.

     

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