Путін заборонив росіянам переказувати гроші в Україну через іноземні системи

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Грошові перекази

Закон вступить в силу через 30 днів з моменту опублікування

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що забороняє грошові перекази з Росії в Україну за допомогою іноземних платіжних систем, передає ТАСС.

Прийняті поправки в закон «Про національну платіжну систему» передбачають, що в разі введення з боку іноземної держави заборон щодо платіжних систем, оператори яких зареєстровані ЦБ РФ, транскордонний переказ може пройти тільки через оператора, підконтрольного російському юридичній особі.

Як зазначається, у Раді Федерації при розгляді цього документа раніше підкреслювали, що такі норми є відповіддю на дії влади України, яка «фактично заборонила роботу російських платіжних систем».

У супровідних документах до закону зазначається, що обмеження стосуються тільки переказів, що проводяться без відкриття банківського рахунку.

Закон вступить в силу через 30 днів з моменту офіційного опублікування.

Як відомо, Держдума заборонила грошові перекази з РФ в Україну через іноземні системи.