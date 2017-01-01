Путін закінчить погано - Кравчук

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Леонід Кравчук

Амбіції Путіна більші за його можливості, вважає Леонід Кравчук

У президента Росії Володимира Путіна амбіції йдуть дуже далеко і є більшими за його можливості. Таку заяву зробив перший президент України Леонід Кравчук у ефірі одного з українських телеканалів.

«Путін хоче відновити царську імперію – територіально, ментально, а також стати керівником імперії. Тому в нього амбіції йдуть дуже далеко та дуже високо. Я думаю, навіть більше його можливостей», – наголосив він.

На думку Кравчука, російський лідер може закінчити погано, якщо не перестане примушувати сусідні країни підкорятися йому за допомогою сили.

«Якщо він (Володимир Путін. – Ред.) не зрозуміє, що Росія повинна ставитися до сусідів з повагою, якщо він буде змушувати сусідів підкорятися за допомогою сили і зброї, він закінчить погано», – підкреслив Кравчук.

Як повідомлялося, соратник канцлера Німеччини Ангели Меркель, голова фракції християнських демократів у Бундестазі Фолькер Каудер вважає, що Росії потрібно протистояти з позиції сили.