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    Путін закінчить погано - Кравчук

    • Сьогодні, 11:59
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    Леонід Кравчук
    Леонід Кравчук

    Амбіції Путіна більші за його можливості, вважає Леонід Кравчук

    У президента Росії Володимира Путіна амбіції йдуть дуже далеко і є більшими за його можливості. Таку заяву зробив перший президент України Леонід Кравчук у ефірі одного з українських телеканалів.

    «Путін хоче відновити царську імперію – територіально, ментально, а також стати керівником імперії. Тому в нього амбіції йдуть дуже далеко та дуже високо. Я думаю, навіть більше його можливостей», – наголосив він.

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    На думку Кравчука, російський лідер може закінчити погано, якщо не перестане примушувати сусідні країни підкорятися йому за допомогою сили.

    «Якщо він (Володимир Путін. – Ред.) не зрозуміє, що Росія повинна ставитися до сусідів з повагою, якщо він буде змушувати сусідів підкорятися за допомогою сили і зброї, він закінчить погано», – підкреслив Кравчук.

    Як повідомлялося, соратник канцлера Німеччини Ангели Меркель, голова фракції християнських демократів у Бундестазі Фолькер Каудер вважає, що Росії потрібно протистояти з позиції сили.

    Джерело: 24 канал
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