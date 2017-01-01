Путін запевнив самопроголошену Південну Осетію у підтримці з боку Москви

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Президент РФ Володимир Путін

МЗС Грузії у свою чергуу закликав міжнародне співтовариство дати відповідну оцінку незаконним виборів і референдуму в Південній Осетії

Президент Російської Федерації Володимир Путін привітав переможця на так званих президентських виборах в окупованій Південній Осетії Анатолія Бібілова та запевнив, що Росія продовжить надавати всебічне сприяння Південної Осетії у вирішенні актуальних питань.

Про це йдеться в офіційному привітанні, опублікованому на сайті Кремля.

«Прийміть щирі вітання з нагоди вашої переконливої перемоги на виборах президента Республіки Південна Осетія... Росія продовжить надавати всебічне сприяння Південної Осетії у вирішенні актуальних питань соціально-економічного розвитку, а також у забезпеченні національної безпеки», — йдеться в телеграмі.

Тим часом Міністерство закордонних справ Грузії назвало нелегітимними «президентські вибори» і «референдум», що проходили в неділю, 9 квітня, в самопроголошеній республіці Південна Осетія.

Міністерство закордонних справ України також засудило проведення 9 квітня 2017 року в Цхінвальському регіоні (Південній Осетії) в Грузії російським окупаційним режимом так званих виборів президента і референдуму щодо перейменування цього регіону Грузії на «республіку Південна Осетія — держава Аланія».