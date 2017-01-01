Путін заявив, що антиросійські санкції не допоможуть поліпшенню ситуації в Україні
- Сьогодні, 20:12
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Макрон приймає Путіна в Парижі / REUTERS
Президент РФ закликав скасувати санкції
Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що санкції проти Росії ніяк не допоможуть поліпшенню ситуації в Україні, і закликав їх скасувати.
Про це він сказав на спільній прес-конференції з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном у Версальському палаці, яку транслював телеканал France 24.
«Ви запитали: як санкції проти Росії допоможуть нормалізації кризи на південному сході України? Ніяк не допоможуть. Тому я звертаюся і до вас, і до представників ЗМІ Франції: боріться за скасування усіляких обмежень світової економіки. Тільки скасування будь-яких обмежень, вільний ринок і вільна конкуренція, чесна, не обтяжена політичними міркуваннями і кон'юнктурними інструментами, може допомогти розвитку світової економіки», - зазначив Путін.
Як відомо, Франція готова посилити санкції проти Росії у разі ескалації на Донбасі. Про це сьогодні заявив під час зустрічі з Путіним Еммануель Макрон.