Путін заявив, що антиросійські санкції не допоможуть поліпшенню ситуації в Україні

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Макрон приймає Путіна в Парижі / REUTERS

Президент РФ закликав скасувати санкції

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що санкції проти Росії ніяк не допоможуть поліпшенню ситуації в Україні, і закликав їх скасувати.

Про це він сказав на спільній прес-конференції з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном у Версальському палаці, яку транслював телеканал France 24.

«Ви запитали: як санкції проти Росії допоможуть нормалізації кризи на південному сході України? Ніяк не допоможуть. Тому я звертаюся і до вас, і до представників ЗМІ Франції: боріться за скасування усіляких обмежень світової економіки. Тільки скасування будь-яких обмежень, вільний ринок і вільна конкуренція, чесна, не обтяжена політичними міркуваннями і кон'юнктурними інструментами, може допомогти розвитку світової економіки», - зазначив Путін.

Як відомо, Франція готова посилити санкції проти Росії у разі ескалації на Донбасі. Про це сьогодні заявив під час зустрічі з Путіним Еммануель Макрон.



