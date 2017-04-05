Путін заявив, що не допустить «кольорових революцій»

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Глава РФ пообіцяв, що на його території не буде ніяких переворотів

Президент РФ Володимир Путін пообіцяв не допустити «кольорових революцій» в Росії. Про це він заявив в ефірі телеканалу «Мир 24», підкресливши, що Росія буде робити все необхідне для цього і підтримувати своїх партнерів з Організації угоди про колективну безпеку, пише ТАСС.

«Ми знаємо різні теорії, які здійснюються в різних регіонах світу і призводять до серйозної дестабілізації в цих регіонах. Зрозуміло, нічого такого допустити не повинні і будемо наполегливо працювати відповідним чином», - сказав він.

Як повідомлялося, у неділю, 26 березня, майже в сотні міст Росії було проведено антикорупційну акцію. Одна з вимог протестів у Росії – розслідувати можливу причетність прем'єр-міністра країни Дмитра Медведєва до корупційних схем.

Після цього в Росії показники довіри до влади впали, свідчать результати дослідження «Левада-центру».

Стрімко обвалився рейтинг прем’єр-міністра Росії Дмитра Медведєва. Якщо у лютому його діяльність схвалювали 52% опитаних, то в березні – 42%. Натомість кількість тих, хто не схвалює роботу очільника уряду РФ, підскочила до 57%. Впродовж минулого року його роботу на посаді глави уряду РФ схвалювало понад половину росіян. З аналогічними показниками довіри він увійшов у поточний рік, однак уже за місяць втратив 1% прихильників.