Путін зберіг життя Гіркіну, бо має плани щодо нього, - військовий експерт

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Ігор Гіркин (Стрєлков)

Можливо, що екс-глава терористів «ДНР» ще не до кінця відіграв відведену йому роль

У Кремлі зберегли життя колишньому ватажку «ДНР» Ігорю Гіркин (Стрєлкову) і навіть дозволили йому критикувати вище російське керівництво, оскільки він ще не до кінця зіграв відведену йому роль. Про це в коментарі «Обозревателю» розповів військовий експерт, головний редактор сайту «Інформаційне опір» Юрій Карін.

«Стрєлкову дали можливість вільно говорити і при цьому довго жити. Він увійшов у смак, почав протиставляти себе самого главі цієї ненормальної держави. При цьому донбаський електорат теж його по-своєму любить. Оскільки при Стрєлкові не було цих пережитків «гебні» (співробітників КДБ, - ред.): відбирання, віджимання, розстрілів і т.д. При Стрєлкові вони як старі комуністи жили за ідею. Тому можливо, що він ще не до кінця відіграв відведену йому роль, а ще спливе, і на цих протидіях в Кремлі як раз зіграють», - сказав Карін.

Як повідомлялось, раніше терорист Гіркін визнав, що лише українська мова стримує агресію Росії і повне знищення української нації.