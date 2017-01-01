Путін збирається на саміт G20, який відбудеться у липні

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Путін сподівається на зустріч із Трампом під час саміту

Президент Росії Володимир Путін візьме участь у саміті G20, який відбудеться в Гамбурзі 7-8 липня.

Про це повідомив помічник російського лідера Юрій Ушаков, повідомляє ТАСС.

«Наша участь у саміті «двадцятки» передбачається на рівні президента», – сказав Ушаков.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков спрогнозував, що на саміті G20 Путін зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом.

Він зазначив, що «йшлося про можливість більш ранньої зустрічі», проте «поки ніякої конкретики немає».