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    Путін збирається на саміт G20, який відбудеться у липні

    • Сьогодні, 16:11
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    Путін сподівається на зустріч із Трампом під час саміту

    Президент Росії Володимир Путін візьме участь у саміті G20, який відбудеться в Гамбурзі 7-8 липня.

    Про це повідомив помічник російського лідера Юрій Ушаков, повідомляє  ТАСС.

    «Наша участь у саміті «двадцятки» передбачається на рівні президента», – сказав Ушаков.

    Нагадаємо, раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков спрогнозував, що на саміті G20 Путін зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом.

    Він зазначив, що «йшлося про можливість більш ранньої зустрічі», проте «поки ніякої конкретики немає».

     

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