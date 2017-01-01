Путін зловживає Днем Перемоги – Bild

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Армія визволителів давно перетворилася на армію окупантів і яструбів війни

Російський президент Володимир Путін зловживає Днем Перемоги, пише німецьке видання Bild.

«Рік від року військовий парад стає дедалі пафоснішим, – пише видання. – Цього року, наприклад, День Перемоги відзначала максимальна кількість росіян, починаючи з 2000-го. Але для Кремля це свято більше не пов'язане з пам'яттю, йому не важливі ветерани та жертви, на які вони пішли заради миру».

У статті йдеться, що в той час, як Путін приймав військовий парад на Красній площі, на сході України перебували російські війська, і, коли він нагадував про жахи війни, російські бомбардувальники за його наказом бомбили сирійське мирне населення.

Крім того, наголошує Bild, День Перемоги має на меті відвернути увагу від безгосподарності і корупції, які путінська кліка олігархів і головорізів зі спецслужб розвела у своїй країні. «У підсумку мільйони росіян дивляться по телевізору, як їх президент і головнокомандувач збройних сил грає м'язами в голлівудській манері».

«Таким чином, путінська влада безсовісно інструменталізує річницю визволення від фашизму. І пам'ять про перемогу – це найбільший відволікаючий маневр, який є у російської пропагандистської машини. Армія визволителів давно перетворилася на армію окупантів і яструбів війни», – підсумовує видання.