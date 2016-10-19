Путін злякався: будівлю приймальні президента в Москві огородили парканом
- Сьогодні, 11:01
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Розсилка
Сьогодні, 29 квітня, біля приймальні президента пройде акція «Набрид»
Біля входу в приймальню президента Росії в Москві встановили паркан і стягнули до будівлі комунальну техніку. Про це повідомляє «Эхо Москви».
За інформацією радіостанції, двері в приймальню закриті, а на вікнах встановлені металеві жалюзі. Журналіст радіостанції опублікував у твіттері фотографію, на якій видно, що будівля приймальні президента огороджена парканом з бетонними блоками.
На офіційному сайті приймальної зазначено, що вона працює з 09:30 до 16:30 з вівторка по суботу включно.
У приёмной администрации президента сейчас примерно так #надоел pic.twitter.com/Hg63u99FnQ— Владимир Варфоломеев (@Varfolomeev) 29 апреля 2017 г.
Сьогодні, 29 квітня, біля приймальні президента пройде акція «Набрид». Її учасники та активісти руху «Відкрита Росія» передадуть в приймальню листи з вимогами громадян. За задумом організаторів, у будівлі приймальні повинна була закінчитися хода, однак її маршрут не погодила міська влада. Чиновники запропонували організаторам альтернативний маршрут, але вони на нього не погодилися.
Раніше московська прокуратура попередила про наслідки і «встановлену законодавством відповідальность» як за організацію, так і за участь в акції.