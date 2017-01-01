Путін зробить усе, щоб не допустити перемоги Меркель на виборах – російський опозиціонер

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Меркель і Путін

Радянський Союз був небезпечний, але Путін небезпечніший. Він намагається зруйнувати демократії зсередини – Каспаров

Російський опозиціонер Гаррі Каспаров упевнений, що президент РФ Путін поставив собі за мету не допустити переобрання канцлера Ангели Меркель на майбутніх виборах у Німеччині. Про це він сказав в інтерв'ю німецькому виданню Bild.

«Путін хоче будь-якою ціною не допустити переобрання Меркель, – заявив Каспаров. – Меркель – ключова фігура в Євросоюзі, і Путін знає: доки буде Меркель, санкції буде збережено». За його словами, «Путін зробить для послаблення Меркель усе, що в його силах».

«Путін підтримуватиме будь-яку партію, аби вона була проти Євросоюзу», – впевнений Каспаров. Разом із тим він нагадав, що Путін уже програв у Франції і Нідерландах – «можливо, програє і в Німеччині». Але і недооцінювати російського президента, на його думку, не варто: «Радянський Союз був небезпечний, але Путін небезпечніший. Він намагається зруйнувати демократії зсередини».

З внутрішньополітичної точки зору Путін, за словами Каспарова, наразі ослаблений: «У нього стільки крові на руках, що він уже стоїть спиною до стіни. І єдине, що для нього має сенс, – це збереження влади». «Він скорочує всі соціальні виплати. Всі. Єдине, що він не скорочує, це витрати на безпеку, військових і пропаганду. А це військовий бюджет», – зазначив опозиціонер.

«І доки Путін не заплатить за свої дії, він продовжуватиме в тому ж дусі», – резюмував Каспаров.