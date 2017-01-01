Путін звинуватив українську владу в організації терактів в РФ

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Володимир Путіна на засіданні колегії ФСБ

Путін вважає, що Україна веде підривну діяльність в Росії

Президент Росії Володимир Путін звинуватив Україну в організації диверсійно-терористичної діяльності в Росії. Про це він заявив на засіданні колегії Федеральної служби безпеки РФ.

Путін звернув увагу на серйозне загострення ситуації на сході України останнім часом. «Мета цього загострення очевидна - зірвати мінські угоди», - сказав він, маючи на увазі українську сторону.

«Сьогоднішня влада на Україні явно не готова до мирного вирішення цієї складної проблеми і робить ставку на силове вирішення. Більш того, відкрито говорить і про організацію диверсійно-терористичної, підривної роботи, в тому числі і в Росії. Нас це не може не турбувати», - сказав Путін.

Він зазначив, що це вимагає «від спеціальних і силових структур Росії, перш за все від Федеральної служби безпеки, особливої уваги і концентрації сил, в першу чергу - в боротьбі з тероризмом».

Як повідомлялося, Путін також заявив, що своїми діями НАТО провокує РФ і намагається втягнути в конфронтацію.

Нагадаємо, глава Пентагону Джеймс Маттіс раніше заявив, що США і НАТО готові до діалогу з Росією, але зміцнюють оборону в умовах, коли російська сторона порушує міжнародне право.