Путіна хочуть знову в президенти дві третини росіян - опитування

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Володимир Путін

Згідно із свіжими результатами соцдосліджень, 66% росіян хотіли, щоб Володимир Путін залишився на чолі Росії і після виборів-2018

Свіжі опитування населення Росії свідчить про те, що переживати Володимиру Путіну за наступні вибори немає сенсу. Про це йдеться у результатах соцопитування «Левада-Центр».

Згідно із свіжими результатами соціологічних досліджень, в травні 2017 року 66% росіян хотіли, щоб Володимир Путін залишився на чолі Росії і після виборів-2018.

При цьому 56% не вірить, що до цих виборів з'явиться хтось такий, хто зможе замінити Путіна на посаді. Вірять в це 26%.

Готові проголосувати на президентських виборах за Путіна 82% опитаних. 8% набрав Володимир Жириновський, 4 – Геннадій Зюганов, 2 – Олексій Навальний. Всі інші можливі кандидати набрали не більше 1%.