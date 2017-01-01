«Путіністи, щоб ви здохли»: У Сан-Франциско жінка влаштувала скандал через георгіївські стрічки

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У Сан-Франциско жінка влаштувала скандал через георгіївські стрічки

Російські активісти влаштували в Сан-Франциско парад і роздавали георгіївські стрічки городянам

У Мережі з’явилося відео із міста Сан-Франциско, зняте росіянами, які підтримують режим Путіна, на якому невідома жінка дуже обурилася через присутність комуністичного прапора і георгіївських стрічок у своєму місті.

Жінка дуже наполегливо просила якогось Колю викликати поліцію через неподобство, яке знаходилося на 17 авеню в Сан-Франциско..

«Їм було мало в тому році поліції. Вони тут на мене напали, кричали: «Путіну хвала!». Треба викликати поліцію. Ця ганчірка тут висить! Ця кривава ганчірка, КДБ-шна, яка погрожує Америку перетворити у пил!», – кричала у слухавку російськомовна мешканка американського міста.

«Путін погрожує перетворити Америку в пил, а тут висить його КДБ-шна ганчірка! На куті «Європи Плюс» висить путлерівська ганчірка, фашистська. Це 17 авеню. Тут висить святий американський прапор і висить путінська КДБ-шна ганчірка для підлоги!», – повторювала мешканка міста.

Крім цього, жінку дуже обурило, що російські активісти влаштували в місті парад і роздавали георгіївські стрічки городянам. «Давай, викликай сюди наряд! Нехай дадуть їм просратися!», – закінчила жінка.

«Путіністи – х*істи, щоб ви здохли», – прокричала наостанок вона.