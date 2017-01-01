Путінські байкери прорвалися через словацький кордон і рушили на Угорщину

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Словаки, які спостерігали за дійством, кажуть, що відчували себе, ніби повернулися на кілька десятиліть назад

Прокремлівські російські байкери «Нічні вовки» все-таки прорвалися через кордон і рушили на Берлін. Цього разу вони вирушили через Білорусь і Польщу, оминаючи Україну, де вони є небажаними гостями.

Через скандальний мотопробіг влада Грузії також заборонила в'їзд до країни всім російським байкерам до кінця травневих свят, пише Мukachevo.net.

Минулого року Польща відмовила «Нічним вовкам» у праві в'їзду на свою територію, обґрунтовуючи таке рішення вимогами безпеки. Тепер біля польсько-білоруського кордону на них чекала група з 60 байкерів з Польщі, Словаччини і Німеччини.

Через Вроцлав «Вовки» вирушили через Словаччину, Угорщину, Чехію та Австрію – до Німеччини, де планують відзначити 72-гу річницю перемоги над Третім рейхом.

Зокрема їх бачили у словацькій Банській Бистриці, передають місцеві ЗМІ. Там путінські байкери з радянськими прапорами та іншою символікою, забороненою в Європі, влаштували покладання квітів біля пам'ятника загиблим воїнам Словацького національного повстання (1944). Прийшли й шанувальники – переважно з неофашистської Народної партії Маріана Котлеби.

Словаки, які спостерігали за дійством, кажуть, що відчували себе, ніби повернулися на кілька десятиліть назад.