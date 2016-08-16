Путінські «Нічні вовки» почали пробіг по Словаччині

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«Нічні вовки»

Байкери вшанують пам'ять загиблих радянських солдатів

Скандальні російські байкери клубу «Нічні вовки», відомі підтримкою анексії Криму та агресії на Донбасі, почали мотопробіг «Дороги Перемоги - 2017» в Словаччині. Про це повідомив представник посольства РФ в республіці Микола Левшунов.

«Нічні вовки» поклали вінки до пам'ятників червоноармійцям на Дукельскому перевалі та у місті Свидник у Східній Словаччині. В цьому регіоні республіки відбувалися важкі бої з гітлерівцями. Дукельський перевал у Карпатах, за який фашисти намагалися втриматися за будь-яку ціну, відкривав радянським військам дорогу до Чехословаччини», - заявив Левшунов.

У церемоніях вшанування пам'яті полеглих брали участь кілька десятків мотоциклістів з країн Центральної Європи, зокрема зі Словаччини, Чехії та Польщі.

«Словацька частина мотопробігу «Дороги Перемоги-2017», що почалася в суботу, буде однією з найбільш протяжних. Зі Східної Словаччини «Нічні вовки» виїхали в Польщу. У республіку вони знову повернутися 3 травня. Наступного дня, 4 травня, байкери вшанують пам'ять загиблих радянських солдатів у Братиславі - на найбільшому в країні меморіальному комплексі червоноармійців на пагорбі Славін», - сказав Левшунов.

Нагадаємо, МЗС Польщі дозволило путінським «Нічним вовкам» проїзд країною.

Джерело: 112 Україна