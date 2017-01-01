Путінські пропагандисти спільно з бойовиками на Донбасі зняли відео для дискредитації української армії

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Під час зйомок репортажу спеціальна вогнева група підтримки здійснювала обстріл позицій сил АТО для провокації вогню у відповідь

Командування російських окупаційних військ продовжує вживати заходів із дискредитації сил АТО. На позиціях 11-го окремого мотострілецького полку (Донецьк) 1-го АК групою кореспондентів «П’ятого каналу Санкт-Петербург» (РФ) проводилась відеозйомка зруйнованих житлових будівель та інших об’єктів соціальної інфраструктури. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони на сторінці у соціальній мережі Facebook.

«До складу групи залучались офіцери військових частин інформаційного протиборства ЗС РФ, які спеціалізуються на виготовленні неправдивих та викривлених матеріалів з метою дискредитації сил АТО», – зазначено у повідомленні.

У розвідці також зазначили, що під час зйомок репортажу спеціальна вогнева група підтримки здійснювала обстріл позицій сил АТО для провокації вогню у відповідь.

Як повідомлялося, бойовики на Донбасі розстрілюють місцевих жителів.