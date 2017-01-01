Путінські слідчі пред'явили обвинувачення у справах про напади на посольство РФ у Києві

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Слідком РФ

СК РФ заявляє, що отримані достатні дані, які підтверджують причетність низки конкретних громадян України до вчинення протиправних дій

У Слідкомі Росії триває розслідування кримінальних справ, порушених за фактами «нападу» на Посольство РФ у Києві в 2014 і 2016 роках.

Як повідомляє прес-служба СК РФ, «в ході спільних слідчо-оперативних заходів, проведених слідчими СК Росії, співробітниками ФСБ і МВС Росії, отримані достатні дані, які підтверджують причетність низки конкретних громадян України до вчинення протиправних дій».

«У зв'язку з цим щодо подій 2014 року слідством заочно пред'явлено звинувачення за ч. 2 ст. 360 КК РФ (напад на установи, які користуються міжнародним захистом, з метою провокації війни і ускладнення міжнародних відносин) активісту об'єднання «Свобода» Володимира Назаренку, Володимиру Романцова і колишньому депутату Верховної Ради України Миколі Рудьковському, який дотримується праворадикальних поглядів. Крім того, Назаренко звинувачується в скоєнні злочину, передбаченого ст. 329 КК РФ (наруга над Державним прапором Російської Федерації)», - повідомляє СК РФ.

За даними російських слідчких, 14 червня 2014 року, «обвинувачені, діючи в групі з іншими особами брали участь у псуванні майна посольства Росії, в тому числі з використанням підручних засобів закидали фасад будівлі».

«В рамках розслідування другого нападу на посольство, яке відбулося в 2016 році, підтвердилася причетність до скоєння злочину колишнього сотника «жіночої сотні» Майдану Ірми Крат та двох колишніх бійців батальйону «Айдар» Сергія Новікова та Олександра Висоти. Їм також заочно пред'явлено звинувачення за ч.2 ст.360 КК РФ», - йдеться в повідомленні СК РФ.