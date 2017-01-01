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    Путінські слідчі викликають на допит відомого журналіста через фото «з пропагандою «Правого сектора»

    • Сьогодні, 10:39
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    Сергій Лойко
    Сергій Лойко

    На журналіста поскаржився депутат Ради депутатів муніципального округу Якиманка м. Москва Захаров

    Російського журналіста, фотографа Сергія Лойка, який працює в московському бюро газети Los Angeles Times (США), викликають на допит до Слідкому РФ через демонстрацію на виставці «Прямой взгляд» у Москві його робіт, які нібито містять пропаганду забороненого в Росії «Правого сектора». Про це журналіст повідомив на своїй сторінці у Facebook, розмістивши копію повістки СК РФ.

     


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    «Тепер зрозуміло, чому «журналіст» Антон Красовський днями «щиро» і публічно дивувався, що я ще на волі. Сьогодні ж по телефону на ефір «Росії 1» запросили (перший раз у житті). Напевно, там і заарештують, щоб не втік», – прокоментував Лойко виклик на допит.

    Як відомо, Лойко з 2014 року висвітлює війну на сході України. 3 вересня 2015 року в Києві відбулася презентація його книги «Аеропорт».

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