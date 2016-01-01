Путінським «гумконвоєм» Росія відправила на Донбас медиків і «техперсонал»

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До складу колони входять медики і технічний персонал, нібито для надання в дорозі своєчасної допомоги водіям і співробітникам, які супроводжують вантаж

Більше 40 автомобілів в порушення норм міжнародного права прямують на Донбас через неконтрольовану українськими прикордонниками територію.

Як повідомила прес-служба МНС Росії, вантажівки везуть понад 400 тонн вантажу. Основна маса, як запевняють у МНС Росії, продукти харчування, медикаменти, новорічні подарунки та предмети першої необхідності.

Перед прибуттям на державний кордон колона розділиться на дві частини. Одна з них пройде на пункт пропуску «Донецьк», друга – на «Матвіїв Курган».

Цього разу повідомляється також, що до складу колони входять медики і технічний персонал, нібито для надання в дорозі своєчасної допомоги водіям і співробітникам, які супроводжують вантаж.

Як відомо, російська сторона відмовляється надавати Україні інформацію про вміст вантажу, а характер вантажу часто не відповідає зазначеному в повідомленнях з боку РФ.

Раніше автомобілі так званого гумконвою возили на Донбас боєприпаси і зброю. Однак після того, як бойовики і РФ відновили залізничне сполучення, за деякою інформацією, зброя і боєприпаси потрапляють на окуповані території в поїздах.