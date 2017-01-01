Путінський дипломат влаштував в Будапешті провокацію на прем’єрі фільму про АТО



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У фільмі йдеться про кілька угорських сімей із Закарпаття, чиї рідні вижили або загинули, захищаючи Україну від Росії

У Будапешті на презентації документального фільму «Померти за Україну», яка відбулася 26 квітня, російський дипломат влаштував провокацію, звинувативши авторів у неправдивості.

Про це повідомляє видання Мukachevo.

У фільмі йдеться про кілька угорських сімей із Закарпаття, чиї рідні вижили або загинули, захищаючи Україну від російської агресії.

На презентацію фільму запросили й делегацію із Закарпаття. На сцені Посол України в Угорщині Любов Непоп звернулася до своїх угорських колег.

«Ми хочемо того ж, що і угорці в 1956 році, – щоб росіяни пішли додому... – зазначила Любов Непоп у своїй промові. – Фільм дуже відвертий. За це я прошу і вас бути щирими. Давайте не робити вигляду, що ми не помічаємо російських солдат та російської зброї на сході України, і не пробувати умиротворити агресора за будь-яку ціну. Хочу вас попросити, коли будете розмірковувати про необхідність санкцій, пригадайте обличчя солдат українського та угорського походження, яких побачите у фільмі. Не забувайте про сльози їхній сімей. Подумайте про те, скільки ще моїх співвітчизників української, угорської та інших національностей матимуть віддати свої життя, якщо ми зараз не зупинено Росію».

У той самий час під кінець презентації на сцену без запрошення вийшов представник російського посольства. Він почав вигукувати свій спіч російською мовою про те, що вважає фільм неправдивим. У залі відбулася жорстка словесна перепалка.

«Я стояла біля нього розгублена, бо не розуміла про що він говорить. З аудиторії щось кричали йому у відповідь. Головний радник російського посла не попередив, що буде виступати, хоча я кілька разів до цього зверталася до посольства Росії з проханням про можливий виступ з їхнього боку. Але вони відмовились. З самим послом мені не вдалося поговорити – після презентації він вибіг із залу. Натомість його радник вважає, що росіяни набагато більше постраждали від українців – і почав це доводити. За що і отримав відповідь із залу. Однак у фільмі ми навмисно оминали політичних питань», – каже продюсер стрічки Фружина Скрабскі