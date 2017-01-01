Путінський «гумконвой» увірвався до України

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Російський «гумконвой»

Автомобілі з так званою «гуманітарною допомогою» перетнули українсько-російський кордон

Автомобільна колона МНС Росії з так званою «гуманітарною допомогою» для Донбасу перетнула українсько-російський кордон.

Як повідомляє прес-служба МНС РФ, «маршрут до пунктів пропуску пройдений без затримок».

На шляху прямування колона розділилася на дві частини. Одна з них прибула на пункт пропуску «Донецьк», друга - на «Матвєєв-Курган».

Російські МНСники повідомляють, що там вантажі в присутності російських і українських представників митних та прикордонних служб нібито проходять необхідні митні процедури.

«Після завершення всіх процедур 26 автомобілів з гуманітарним вантажем загальною масою понад 300 тонн продовжили рух в пункти розвантаження Донецької і Луганської областей», - йдеться в повідомленні МНС РФ.

За його даними, «основна маса вантажу - продовольчі набори, призначені для дітей у віці до 1 року, серед яких - молочні суміші, фруктове, овочеве і м'ясне пюре, молочні каші і фруктові соки».

Як відомо, після отримання так знаної «гуманітарної допомоги» з РФ бойовики зазвичай посилюють обстріли українських позицій.