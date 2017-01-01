Путінський «гумконвой» увірвався до України
- Сьогодні, 09:15
-
Розсилка
Російський «гумконвой»
Автомобілі з так званою «гуманітарною допомогою» перетнули українсько-російський кордон
Автомобільна колона МНС Росії з так званою «гуманітарною допомогою» для Донбасу перетнула українсько-російський кордон.
Як повідомляє прес-служба МНС РФ, «маршрут до пунктів пропуску пройдений без затримок».
На шляху прямування колона розділилася на дві частини. Одна з них прибула на пункт пропуску «Донецьк», друга - на «Матвєєв-Курган».
Російські МНСники повідомляють, що там вантажі в присутності російських і українських представників митних та прикордонних служб нібито проходять необхідні митні процедури.
«Після завершення всіх процедур 26 автомобілів з гуманітарним вантажем загальною масою понад 300 тонн продовжили рух в пункти розвантаження Донецької і Луганської областей», - йдеться в повідомленні МНС РФ.
За його даними, «основна маса вантажу - продовольчі набори, призначені для дітей у віці до 1 року, серед яких - молочні суміші, фруктове, овочеве і м'ясне пюре, молочні каші і фруктові соки».
Як відомо, після отримання так знаної «гуманітарної допомоги» з РФ бойовики зазвичай посилюють обстріли українських позицій.