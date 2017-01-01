П'яна ДТП у Києві: водій протаранив маршрутку, BMW і тролейбус

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На Чоколівському бульварі воді не впорався з керуванням і протаранив спочатку мікроавтобус, іномарку, а потім ще й тролейбус

У Києві п'яний водій протаранив маршрутку, BMW і тролейбус. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

«На Чоколівському бульварі водій, який перебував за кермом легкового автомобіля «Peugeot», не впорався з керуванням і протаранив спочатку мікроавтобус, іномарку, а потім ще й тролейбус», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, після зіткнення легкового автомобіля з маршруткою, його початок «крутити» по дорозі. Далі машина вже стала некерованою - вона врізалася в проїжджаючий повз BMW Х3 і зупинилася, лише врізавшись в бік тролейбуса.

Також повідомляється, що водій був п'яний, «алкотестер виявив 1.89 проміле алкоголю».

В результаті ДТП дивом ніхто не постраждав.



