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    П'яна ДТП у Києві: водій протаранив маршрутку, BMW і тролейбус

    • Сьогодні, 21:27
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    На Чоколівському бульварі воді не впорався з керуванням і протаранив спочатку мікроавтобус, іномарку, а потім ще й тролейбус

    У Києві п'яний водій протаранив маршрутку, BMW і тролейбус. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    «На Чоколівському бульварі водій, який перебував за кермом легкового автомобіля «Peugeot», не впорався з керуванням і протаранив спочатку мікроавтобус, іномарку, а потім ще й тролейбус», - йдеться в повідомленні.

    Згідно з повідомленням, після зіткнення легкового автомобіля з маршруткою, його початок «крутити» по дорозі. Далі машина вже стала некерованою - вона врізалася в проїжджаючий повз BMW Х3 і зупинилася, лише врізавшись в бік тролейбуса.

    Також повідомляється, що водій був п'яний, «алкотестер виявив 1.89 проміле алкоголю».

    В результаті ДТП дивом ніхто не постраждав.


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