П’яні бойовики на Донеччині скоїли ДТП, постраждали цивільні

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В результаті ДТП в район Новоазовська постраждали двоє цивільних

На окупованій території Донецької області п'яні бойовики на вантажівці скоїли дорожньо-транспортну пригоду (ДТП), в результаті якої постраждали двоє цивільних.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.

«Група військовослужбовців 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК у нетверезому стані виїхала на вантажному автомобілі з району розташування передового підрозділи для закупівлі спиртних напоїв, водій, не впоравшись з керуванням автомобілем, скоїв ДТП, постраждали два цивільні особи», - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі використовують військовий транспорт для розкрадань, розбою та поїздок за горілкою. Крім того, з вини бойовиків страждає цивільний автомобільний транспорт, об'єкти дорожньої інфраструктури, будівлі та споруди.