П’яні бойовики увірвалися в школу на Луганщині та погрожували учням розправою, - розвідка

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Інцидент стався в окупованому проросійськими терористами Хрустальному

Інцидент стався в окупованому проросійськими терористами Хрустальном.

В окупованому Хрустальному (колишній Красний Луч) Луганської області п'яні бойовики увірвалися в школу та погрожували учням фізичною розправою.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.

Повідомляється, що бойовики «ДНР» і «ЛНР» продовжують здійснювати правопорушення щодо мирного населення.

«Троє військовослужбовців збройних 7 окремої мотострілкової бригади (Брянка) 2 АК в стані сильного алкогольного сп'яніння зайшли в загальноосвітню школу в н. п. Хрустальний (колишній Красний Луч, - ред.), зірвали проведення уроків і погрожували школярам і вчителям навчального закладу фізичною розправою», - йдеться в повідомленні.