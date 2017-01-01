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    П’яні бойовики увірвалися в школу на Луганщині та погрожували учням розправою, - розвідка

    • Сьогодні, 11:19
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    Інцидент стався в окупованому проросійськими терористами Хрустальному

    Інцидент стався в окупованому проросійськими терористами Хрустальном.

    В окупованому Хрустальному (колишній Красний Луч) Луганської області п'яні бойовики увірвалися в школу та погрожували учням фізичною розправою.

    Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.

    Повідомляється, що бойовики «ДНР» і «ЛНР» продовжують здійснювати правопорушення щодо мирного населення.

    «Троє військовослужбовців збройних 7 окремої мотострілкової бригади (Брянка) 2 АК в стані сильного алкогольного сп'яніння зайшли в загальноосвітню школу в н. п. Хрустальний (колишній Красний Луч, - ред.), зірвали проведення уроків і погрожували школярам і вчителям навчального закладу фізичною розправою», - йдеться в повідомленні. 

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