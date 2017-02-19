П'яні водії влаштували масштабну ДТП в Києві: зіштовхнулись легковики та вантажівка зі снігом

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Водії госпіталізовані

У Києві на Повітрофлотському проспекті вночі сталася масштабна ДТП. Водій автомобіля Daewoo Lanos на високій швидкості врізався в автомобіля Renault, який рухався в попутному напрямку. Автомобіль від удару вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою комунальних служб, який перевозив близько 20 тон снігу, пише «Еспрессо».

Водій Renault залишився живий, його госпіталізували для обстеження. Daewoo Lanos, незважаючи на те, що від сильного удару в нього відлетіло переднє ліве колесо, на трьох продовжив рух. Автомобіль проїхав близько 200 метрів і зупинився на зустрічній смузі.

Повідомляється, що троє хлопців, які в ньому перебували, затримали поліцейські. На них одягли наручники. Чоловіка, який перебував за кермом Daewoo також госпіталізували. У нього було розбите обличчя, до того ж він отримав черепно-мозкову травму, оскільки на момент зіткнення з Renault був непристебнутим паском безпеки і вдарився об лобове скло.

За непідтвердженими даними, Daewoo Lanos тікав від поліцейської погоні. Водій їхав без світла і не зупинявся на вимогу копів. Крім того, провокував зіткнення з автомобілями патрульних. Також, за неофіційними даними, хлопці в автомобілі були п’яні.